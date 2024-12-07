رئيس جهاز دمياط الجديدة يلتقي ممثلي المجتمع المدني لبحث مطالبهم ومقترحاتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - التقى المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ممثلى المجتمع المدني من سكان الحيين الأول والرابع بالمدينة، وذلك لبحث مطالبهم ومقترحاتهم فى إطار الحرص على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعقد اجتماعات دورية مع سكان المدن الجديدة بهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين والتواصل المباشر.

فى بداية اللقاء، رحب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بالحضور، مؤكداً الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين لسماع مقترحاتهم ومطالبهم العامة، والعمل على تذليل أي تحديات في إطار دور الجهاز ومسئولياته.

كما تقدم الحضور بالتهنئة للمهندس أشرف فتحي محمود، لتولية رئاسة جهاز المدينة، متمنين له التوفيق والسداد والتقدم لإظهار المدينة بالصورة الحضارية والتنموية.

وعرض ممثلو المجتمع المدني شكاواهم وأهم مطالبهم، وقام رئيس الجهاز بالتعقيب والرد على استفساراتهم والتوضيح باستفاضة وإحالتها للإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها سرعة العمل لحل تلك المشكلات والتغلب عليها مع تكليف بمتابعة باقى الإجراءات لمختلف المشكلات والمطالب.

وفى نهاية اللقاء تقدم الحضور بالشكر لرئيس الجهاز وفريق العمل، على الجهد المبذول وأعمال التطوير الجارية بالمدينة بمختلف المحاور التنموية والخدمية واظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي.

ومن الجدير بالذكر، أنه حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز ومديرو الإدارات المعنية.