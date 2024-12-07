رسميا.. تأجيل مباراة إيفرتون ضد ليفربول لسوء الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباراة ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون ونظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي، بسبب سوء الأحول الجوية.

وقال نادي إيفرتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تم تأجيل مباراة ديربي ميرسيسايد التي كانت مقررة اليوم على ملعب جوديسون بارك بسبب الظروف الجوية السيئة".

وكانت صحيفة ليفربول إيكو، قد أكدت أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذير "خطر على الحياة" بسبب حالة الطقس في ميرسيسايد.

وأضافت، تم إصدار تحذير باللون الأصفر لمقاطعة ميرسيسايد، ومن المتوقع أن تضرب الرياح القوية المنطقة، حيث تم ترقية تحذير الطقس إلى اللون الأصفر من الساعة 1 صباحًا اليوم 7 ديسمبر حتى الساعة 9 مساءً الليلة مع تحرك العاصفة داراج من الغرب إلى الشرق.

وتابعت، يغطي تحذير الطقس الكهرماني منطقة ميرسيسايد بأكملها، بما في ذلك ليفربول، وويرال، وسفتون، ونوسلي، وسانت هيلينز، ومن المتوقع هبوب رياح تتراوح سرعتها بين 60 و70 ميلاً في الساعة في المنطقة، مع توقع أقوى الرياح في فترة ما بعد الظهر.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية على موقعه الإلكتروني المواطنين من الطقس غير المسبوق حيث جاء في البيان: "استعد لحماية ممتلكاتك وأفرادك من الإصابة، تحقق من وجود أشياء غير مثبتة خارج منزلك وخطط لكيفية تأمينها، يمكن أن يتسبب الطقس العاصف في حدوث تأخيرات ويجعل ظروف السفر خطيرة، اتبع هذه الخطوات البسيطة القليلة للاستعداد قبل الرحلات، تحقق من جداول الحافلات والقطارات، وقم بتعديل خطط سفرك إذا لزم الأمر، إذا كنت تقود السيارة، تحقق من حالة الطريق وتأكد من وجود الأساسيات في سيارتك.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن تشيلسي وأرسنال صاحبا المركزين الثاني والثالث، و9 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتواجد في المركز الرابع، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ15 برصيد 14 نقطة.