رئيس الوزراء يشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، التي تقام تحت شعار "حتمية الابتكار"، برعاية وتشريف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على مدار يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري، بالعاصمة القطرية.

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة قدمها الشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، أكد خلالها أن منتدى الدوحة 2024 يأتي في ظل ظرف دولي وإقليمي مُعقد، الأمر الذي يلقي بمسئولية أكبر على الأطراف المشاركة لتفعيل أطر التعاون من أجل طرح حلول وسياسات تعالج التحديات الراهنة بفكر مُتجدد، واستكشاف الفرص، ليكون المنتدى مختبراً للأفكار الخلاقة ونقطة انطلاق نحو الحلول المُبتكرة سعياً لتحقيق السلم المستدام.

وقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتقديم جائزة منتدى الدوحة 2024، إلى 6 من الإعلاميين الميدانيين الذين قاموا بتغطيات في مناطق النزاعات، وعانوا من ويلات الصراعات، تقديراً لصمودهم المُشرف.

ويشهد المنتدى حضوراً عالمياً واسعاً، لعددٍ من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المُنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، بهدف مناقشة التحديات العالمية المُلحة، وصياغة حلول وسياسات تُعزز قوة الابتكار والتعاون في تحقيق السلام، سعياً لتشكيل مُستقبل أكثر أماناً واستدامة وازدهاراً.