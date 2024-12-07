الرئيس السيسى يزور البرلمان الدنماركي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى مقر البرلمان الدنماركي، والتقى رئيسه سورين جاد، وعددًا من الشخصيات البرلمانية، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يجريها إلى الدنمارك.

ووقع السيسى ، خلال زيارته، في سجل ضيوف البرلمان الدنماركي.

وفي وقت سابق، أقام ملك الدنمارك فريدريك العاشر، مأدبة عشاء على شرف الرئيس المصري، بمناسبة زيارته التاريخية إلى "كوبنهاجن".

ووصل الرئيس ، صباح أمس الجمعة، إلى القصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وكان في استقباله فريدريك العاشر ملك الدنمارك، وأُجريت مراسم استقبال رسمية.

وعُزِفَ السلام الوطني للبلدين، كما استعرض الزعيمان حرس الشرف.

وسيتوجه الرئيس السيسى عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة النرويج، في زيارة رسمية، حيث سيعقد لقاءات مع ملك النرويج هارالد الخامس، ورئيس الوزراء يوناس جار ستوره، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي، كما سيجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما سيتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مدينة دبلن عاصمة أيرلندا في ختام جولته الأوروبية، حيث سيجري لقاءات مع كل من الرئيس الأيرلندي مايكل دانييل هيجينز ورئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.