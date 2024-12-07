احتفالية كبرى بجامعة القاهرة لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية لذوي الهمم من طلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - د. محمد سامى عبد الصادق : جامعة القاهرة تولى اهتماما كبيرا بذوى الهمم إيمانا منها بقدراتهم المميزة وقدرتهم على العطاء.

رئيس الجــامعــة : نحرص على المشاركة الفاعلة فى جميع المبادرات الرئاسية لدعم ذوى الهمم ونقدر دور إدارة التجنيد بالقوات المسلحة لتطوير الخدمات التي تقدمها لطلاب الجامعة.

د. محمد سامى عبد الصادق : مصر بقيادة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيش العصر الذهبى لذوى الهمم والايمان بقدراتهم والاهتمام بهم غير مسبوق.

اللواء محمد صبحى مهنا يؤكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم اللامحدود لأبناء الوطن من ذوي الهمم.

شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، احتفالية لتسليم شهادات المعاملة التجنيدية لطلاب الجامعة من ذوي الهمم، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، واللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها وأمين عام الجامعة، ولفيف من علماء الدين والشخصيات العامة، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.

وبدأت وقائع الحفل، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة رئيس الجامعة، ثم عرض فيلم تسجيلي عن اجراءات إدارة التجنيد والتعبئة للطلبة من ذوي الهمم على مستوى الجامعات بشكل عام وجامعة القاهرة بوجه خاص، ثم تقديم فقرات غنائية لأوركسترا جامعة القاهرة، وعرض مسرحي بالتعاون مع طلاب مسرح كلية الحقوق، وتقديم عرض البالية لطلاب المعهد العالي للبالية الحر بأكاديمية الفنون، ثم تقديم فقرة فنية لإدارة الموسيقات العسكرية، وتقديم عرض حول الاجراءات التي اتخذتها منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة للكشف علي الطلبة ، ثم كلمة السيد مدير إدارة التجنيد والتعبئة اللواء محمد صبحي مهنا ، ثم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية وشهادات التقدير، والتقاط الصورة التذكارية.

وعبّر الدكتور محمد سامي عبد الصادق في بداية كلمته، عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة من ذوي الهمم في هذه الاحتفالية التي تشهدها قاعة الاحتفالات الكبرى لتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم وتكريم أولياء أمورهم، مؤكدًا على أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا وخاصًا بذوي الهمم ليس من باب التعاطف والإحسان وإنما من منطلق الايمان بقدراتهم الخاصة التي لا تتوافر لدى غيرهم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى إنشاء الجامعة لمركز خدمات ودعم الطلاب ذوي الإعاقة والذي يقدم مجموعة من الخدمات المفيدة لأصحاب الهمم، وهو يمثل حلقة وصل بين إدارة الجامعة ومختلف الكليات، مؤكدًا حرص الجامعة على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية والمجتمعية لخدمة هذه الفئة، والتي كان آخرها مبادرة "تمكين" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف إدماج أبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم في المجتمع الجامعي.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالإهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بذوي الهمم، مؤكدًا أننا نعيش "العصر الذهبي" لذوي الهمم، حيث تم إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة، وأصبح لدينا قانون متكامل ينظم حقوقهم.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية ولإدارة التجنيد والتعبئة لمجهوداتهم المبذولة وتعاونهم البناء من أجل تطوير الخدمات المقدمة للطلاب في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير كافة سبل الدعم لطلاب من ذوى الهمم، والتعاون الكبير والمثمر مع جامعة القاهرة في تيسير هذه الإجراءات لأبنائها الطلاب من ذوي الهمم وكذلك التسهيل على ذويهم، موجهًا الشكر كذلك لأولياء الأمور الذين يقدمون الدعم والمساندة ويقفون بجانب أبنائهم من ذوي الهمم دون كلل أو ملل.

وألقى اللواء محمـد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط بين أبناء الوطن من ذوى الهمم

وكبار السن وقواتهم المسلحة من خلال تقديم الدعم اللا محدود وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال إنهاء معاملاتهم التجنيدية .

وفي ختام الحفل قام الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والمهندس عادل النجار واللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بتسليم الطلاب من ذوي الهمم شهادات إعفاءهم من التجنيد، وشهادات التكريم، والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب وذويهم.