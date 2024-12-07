الرئيس السيسى يلتقى رئيس البرلمان الدنماركى على هامش زيارته إلى البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس البرلمان الدنماركي، على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك.

وكان شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العشاء الرسمي الذي دعا إليه الملك "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك على شرف الرئيس مساء أمس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

وعبر الرئيس السيسى، عن خالص الشكر والعرفان، على الاستقبال الرفيع والضيافة المميزة، منذ لحظة وصوله إلى مملكة الدنمارك الصديقة، فى أول زيارة لرئيس مصرى إلى هذا البلد العريق.

وأضاف الرئيس السيسى: "كما أغتنم هذه الفرصة، لأقدم أطيب التمنيات لجلالة الملكة مارجريت الثانية، بدوام الصحة والسلامة .. وأتمنى لكم جميعاً، عيد ميلاد مجيد.. وللعالم بأسرة، عاماً جديداً سعيداً".