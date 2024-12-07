وزارة التنمية المحلية تعلن عن مسابقة لشغل 136 وظيفة قيادية جديدة بالمحليات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - د.منال عوض: بدء تلقى طلبات التقديم الأحد المقبل ولمدة شهر على موقع الوزارة وبوابة الوظائف الحكومية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم ، عن مسابقة جديدة لشغل (136) وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وسيتم فتح باب التقديم الالكتروني الأسبوع المقبل ولمدة شهر، وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن التقديم سيبدأ على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg بداية من الأحد القادم الموافق 8/12/2024 وكذا على موقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg من يوم الأثنين القادم الموافق 9/12/2024، ويحق التقدم للمسابقة على الوظائف الجديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً للشروط المتبعة ومن خارج الجهاز الإداري للدولة بشرط ألا يزيد السن عن 55 عاماً

كما يفضل من له خبره في العمل بإدارة المدن والأحياء أو الوظائف المتعلقة بها، مع حسن السير والسلوك والتمتع بالمهارات القيادية والإدارية والفنية المطلوبة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واجتياز الاختبارات التي تجريها الوزارة وكذلك تقديم السيرة الذاتية والانجازات ومقترح التطوير وفقا للبيانات المطلوبة على موقع الإعلان.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهم: 10 وظائف سكرتير عام و 3 وظائف رئيس مدينة ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي عدد 45 وظيفة وهما 4 سكرتير عام و 13 سكرتير عام مساعد و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي، أما عن المستوي الوظيفي مدير عام فيشمل عدد 77 وظيفة وهم: عدد وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، وعدد 49 رئيس مركز ومدينة ، و12 رئيس مدينة و 15 رئيس حي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تسعي دائمًا لتجديد دماء العاملين بالمحليات بعناصر قيادية جديدة من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلي أنه جارى الانتهاء من إجراءات الإعلان السابق رقم (3) لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات ومن المتوقع أن يعلن عنها ضمن الحركة السنوية للقيادات بداية شهر يناير القادم.