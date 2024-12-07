السفيرة المصرية في برازافيل تلتقى وزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - إلتقت السفيرة إيمان ياقوت، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الكونغو، بالسيد Denis ChristelSassou Nguesso، وزير التعاون الدولي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكونغولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والمضي قدماً بالاتفاقات القائمة، واتفقا على العمل على عقد اللجنة الوزارية المشتركة الثانية في أقرب الآجال.

هذا وقد حرصت السفيرة إيمان ياقوت خلال اللقاء على التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية الشقيقة ولا سيما مع جمهورية الكونغو وفقاً للمجالات التي تحتاجها مثل التشييد والبناء والزراعة والطاقة والصحة.

من جانبه، أكد الوزير على تطلعهم لدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة في العديد من المجالات، مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه لملفات التعاون الثنائية مع الدول الأخرى، وخاصةً مصر لما تمتلكه من خبرات وكفاءات متميزة، مشيراً إلى التعاون الذي بدأ في قطاع الكهرباء والطاقة مع شركة "السويدي" و"مدكور" والذي يتطلع لاستمراره.