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حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 8-12-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 8-12-2024

مهنياً:لا أدّعي القول بأنه يوم ممتاز وخالٍ كلياً من الضغوط والمشاكل، لكنّني أستطيع القول إنه يوم سهل يسمح لك النهوض على قدميك بعد اعتراضات ومعاكسات.

عاطفياً: يجب عليك التفكير جيدًا في علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تتكلم معه بصدق ولا تتسرع في اتخاذ القرارات وخصوصاً تحت وطأة الضغوط.

صحياً: اذا شعرت بالتعب وعدم الراحة، فهذا دليل على تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي، فقط عليك الاهتمام بأخذ وقت من الراحة والاسترخاء.

حظك اليوم برج الثور الاحد 8-12-2024

مهنياً: كبير تتميز بقدرتك الذهنية على استيعاب الامور وتستعيد حيويتك تدريجياً، تزداد مجدداً الحظوظ لتحقق نجاحاً وربحاً، وتكثر النشاطات ما يجعلك تتفاءل.

عاطفياً: انصح لك التروي وعدم التسرع والابتعاد عن القلق والهواجس وخصوصاً اذا كنت تخوض علاقة جديدة.

صحياً: التأثيرات السلبيّة تسبب تراجعًا صحيًا يرافقه التهاب أو حرارة مرتفعة أو حوادث طارئة في الأيّام المقبلة.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 8-12-2024

مهنياً: تعيد النظر في طريقة تعاملك مع بعض الجهات وتضطر الى شرح مواقفك او تقديم عرض او فكرة.

عاطفياً: اذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم.

صحياً: لا تلجأ كثيراً إلى المهدئات أو المنومات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 8-12-2024

مهنياً: يجمع هذا اليوم حولك الاصدقاء ويشير إلى رحلة أو سفر الانتقال إلى بلد إقامة جديد، إذا كنت تسعى لذلك.

عاطفياً: تسامح الشريك على أمور تعلم أنه لم يرتكبها إلا تحت وطأة الضغط، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف.

صحياً: كن حريصاً في انتقاء نوعية طعامك، وخفّف من النشويات والدهنيات.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 8-12-2024

مهنياً: يبدأ النهار على نغمة جيدة ورابحة وينتهي بتقدم انفراجات وتغييرات مهمة فتدخل في محطة مهمة مع وجود القمر في القوس الذي يعدك بآمالا كبيرة وبغد افضل.

عاطفياً: تساعدك الظروف على حل جميع المشاكل العالقة مع الحبيب او الشريك أو حتى الأولاد، وتعير انتباهك لأقربائك وللأشخاص العزيزين على قبلك وتوليهم الاهتمام اللازم.

صحياً: قرار الحفاظ على صحتك بيدك من خلال نمط حياتك وطريقتك في اختيار أنواع المأكولات الملائمة لك.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 8-12-2024

مهنياً: عراقيل وعقبات في مختلف المعاملات، لكن الحظ يتدخل ليلطف الأجواء ويعزز الشراكات ويحمي العلاقات من الأخطار، حاملاً انسجاماً ومصالحة.

عاطفياً: تدور الأحداث بشكل جيد في هذا اليوم المميز والداعم لمعظم تحركاتك العاطفية والاجتماعية للقيام بالزيارات والرحلات، وتفرح بلقاءات عائلية تجمع الشمل بين الأخوة.

صحياً: بفضل الطاقة التي تتحلى بها تتمكن من مواجهة ما يزعجك بطريقة فضلى، وبفضل رياضة المشي تصبح قادراً على التفكير بذهنية أفضل.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 8-12-2024

مهنياً: يوم مناسب جدا يجعلك تخضع لعدة امتحانات ونتيجة هذه الامتحانات قد يتحدد مصيرك لذلك سوف تحتاج الى المهنية العالية والتصرف بمسؤولية اكبر.

عاطفياً: تقوم بجهود مشتركة مع الحبيب على الرغم من تمسكك بمواقفك العامة..

صحياً: تشتد ازمتك الصحية وتضطر إلى تقديم بعض التنازلات بغية التخفيف عن كاهلك.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 8-12-2024

مهنياً: تستمد من بعض المستجدات القوة، وربما تؤدي دوراً قيادياً في مجالك المهني وحياتك الشخصية.

عاطفياً: حافظ على سمعتك ولا تخيب الآمال المعقودة عليك من قبل الشريك، وحاول التعويض في علاقاتك العاطفية إذ تنتظرك اجواء من المرح والاثارة.

صحياً: من الأفضل ان تستفيد من أوقات فراغك للاسترخاء والتزود بشحنة اضافية من العزم، ولا تستخف بالنصيحة الصحية التي قد يقدمها لك احد الاصدقاء.

حظك اليوم برج القوس الاحد 8-12-2024

مهنياً: يرافقك الحظ في جميع تحركاتك وأعمالك هذا اليوم، ويقدّم لك العون والدعم والانفراج لأعمالك إذا كانت معقّدة.

عاطفياً: قد تتعرض لصدمة تحزنك كثيراً وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأساً على عقب.

صحياً: انتبه لنوعية أكلك وخفف من المقالي والنشويات، واعتمد الطعام الصحي المتوازن.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 8-12-2024

مهنياً: كن جاهزاً لتتمكّن من مواكبة التطور الذي يحيط بك في العمل، وأي تردّد قد تكون له تداعيات على مستقبلك.

عاطفياً: ابتعد عن السطحية والسذاجة في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقاً معه، فهو ذكي جداً ولن يأخذ تصرفك معه بهذا الشكل على محمل الجد.

صحياً: من المفيد أن تخصص ساعة للمشي أو الهرولة صباحاً، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 8-12-2024

مهنياً: يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبيرة ويوسع الآفاق ويسرع الخطى، قد تقوم باستثمارات جيدة ومهمة وتبدو موعوداً بجديد على الصعيد المادي.

عاطفياً: قم بواجباتك تجاه الشريك على الصعيد العاطفي والعائلي، ولا تقصر معه، وهو لن يكون إلا سعيداً ومرتاحاً معك.

صحياً: سارع إلى استشارة أخصائي التغذية ليعطيك الإرشادات الخاصة بالحمية أو بأنواع الطعام التي عليك تناولها.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 8-12-2024

مهنياً: حاول ان تقرّب المسافات مع المسؤولين عنك في العمل، فهم ضمان أكيد لتقدمك مستقبلياً.

عاطفياً: النصائح التي يسديها لك الشريك صادقة، وهي تصبّ في مصلحتك لتمرير يوم غير مستقر.

صحياً: قد تشعر بعدم الاستقرار والقلق، لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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