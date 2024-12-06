جماهير "كابيتانو مصر" ترفع لافتة للراحل أحمد رفعت فى المدرجات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:31 مساءً - رفعت جماهير كابيتانو مصر لافتة للراحل أحمد رفعت في المدرجات خلال مباراة فريق ميمي الشربيني الذي يقوده فنياً أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق، وفريق أحمد رفعت الذى يتولى تدريبه طارق السيد نجم الزمالك السابق.

وافتتحت مباريات الموسم الثالث من برنامج برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، لاكتشاف المواهب، بمواجهة قوية بين فريقي أبو رجيلة بقيادة سارة حسنين "حامل لقب الموسم الماضي"، ومصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل.

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.

أحمد رفعت أحمد رفعت



