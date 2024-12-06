محمود صابر لـ مواهب كابيتانو مصر: أنتم محظوظون ولازم تتعلموا وتستفادوا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:31 مساءً -

وجه محمود صابر، لاعب سموحة والمنتخب الوطنى، رسالة إلى مواهب كابيتانو مصر من أجل تحقيق أحلامهم وأهدافهم، مطالبهم بضرورة الاستفادة من وجود قادة كبار مثل أحمد حسن وطارق السيد.

وأضاف صابر خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" خلال حديثه لمواهب كابيتانو مصر: "أنتم محظوظون بالاهتمام الكبير بالمشروع، ووجود كباتن مثل أحمد حسن وطارق السيد لا بد أن تتمسكوا بالفرصة لتحقيق أهدافكم".

وواصل: "عوّد نفسك على أن تتعب وتقدم ما عليك، الملاعب التي تلعبون عليها أفضل بكثير من التي لعبنا عليها، ويجب أن تجتهدوا، لاعب الكرة يجب أن يكون لديه شخصية وقرار، يجب ألا تؤثر عليكم الكاميرا ولا تخافوا من شىء الكل معرض للخطأ".

افتتحت مباريات الموسم الثالث من برنامج برنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، لاكتشاف المواهب، بمواجهة قوية بين فريقي أبو رجيلة بقيادة سارة حسنين "حامل لقب الموسم الماضي، ومصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل.

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.