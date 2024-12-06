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رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لافتتاح المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

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أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنابة أ. د / أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من ٧ - ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٤م، بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك غدًا السبت ٧ / ١٢ / ٢٠٢٤م العاشرة صباحًا بإذن الله تعالى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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