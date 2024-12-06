نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لافتتاح المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإنابة أ. د / أسامة الأزهري وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من ٧ - ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٤م، بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك غدًا السبت ٧ / ١٢ / ٢٠٢٤م العاشرة صباحًا بإذن الله تعالى.