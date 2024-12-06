رئيس مجلس الوزراء يصل قطر للمشاركة فى منتدى الدوحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:35 مساءً - وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى الدوحة مساء اليوم، للمشاركة فى فعاليات منتدى الدوحة 2024 فى نسخته الثانية والعشرين تحت شعار "حتمية الابتكار"، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار حمد الدولى، إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وعمرو كمال الدين الشربينى سفير مصر العربية لدى قطر.

ومن المقرر أن يفتتح تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر، منتدى الدوحة غدا السبت ، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.