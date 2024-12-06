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تغييرات في إدارة مراقبة الآثار بمطارات صعيد مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات في إدارة مراقبة الآثار بمطارات صعيد مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أصدر قرارًا إداريًا منذ فترة بترقية الدكتور مؤمن سعد من منصبه كمشرف على وحدة الرقابة الأثرية بمصر العليا إلى مدير الإدارة العامة للرقابة على المنافذ الأثرية بقطاع حفظ وتسجيل الآثار.

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على صورة من قرار جديد للأمين العام  والذي شمل عدة تغييرات بعد ترقى د. مؤمن سعد حيث تم تكليف يسرية حسن ضوي للعمل كمشرفة على وحدة الرقابة الأثرية في مصر العليا بمطارات (الأقصر، وأسوان، سوهاج، وأسيوط) بديلًا لدكتور مؤمن سعد. 

وشمل نفس القرار تكليف عزت أبو بكر صابر ليحل محل يسرية حسن للعمل مسؤل عن الوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي والتابع للإدارة العامة للرقابة على المنافذ الأثرية بقطاع حفظ وتسجيل الآثار. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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