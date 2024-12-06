تقارير: محمد صلاح يطلب 26 مليون إسترليني لتجديد عقده مع ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:39 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول الإنجليزي مازالت تدرس كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد المصرى محمد صلاح جناح الريدز الذى ينتهى عقده فى يونيو 2025.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 34 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن كل من أرسنال وتشيلسي برصيد 25 نقطة.

قالت صحيفة " ليفربول أيكو " أن ليفربول يسعى إلى دفع راتب محمد صلاح مقابل ما سيفعله وليس مقابل ما فعله، ومن المفهوم أن يشعر صلاح أن مساهمته السابقة يجب أن تكون عاملاً في هذا.

أشارت الصحيفة إلى إن عقدًا لمدة عام واحد من شأنه أن يقلل بعض المخاطر التي قد تواجه ليفربول، خاصة أن صلاح طلب مقابل 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، فإن هذا يعني نحو 26 مليون جنيه إسترليني سنويًا من حيث الراتب، على الرغم من انه يتقاضى حاليًا أكثر من 18 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

أضافت الصحيفة إن أحد الاعتبارات التي ستتبادر إلى ذهن أي نادٍ هو كيفية استبدال صلاح. وبغض النظر عن ذلك، فإن الأمر يتطلب تحديد خليفة صلاح ودفع الأموال اللازمة لضمه، في حين سيدرك النادي أنه لم يتمكن من إيجاد أي حل في السوق بسعر جيد من شأنه أن يقدم ما يقدمه صلاح حاليًا لليفربول.

أكدت الصحيفة أنه بالنسبة لصلاح يفضل عقدًا لمدة عام واحد مع خيار من شأنه أن يوفر له راتبًا كبيرًا ولكن أيضًا بعض الحرية التي تأتي مع العثور على مكان لإنهاء مسيرته، من الصعب أن نتخيل أنه سيبقى في الريدز حتى النهاية حيث أن لديه سنوات عديدة من المنافسة أمامه.

شددت الصحيفة على ليفربول يدرك أن صلاح يظل أصوله الأكثر قابلية للتسويق، وهو لاعب يتمتع بانتشار عالمي حقيقي، وهو أمر ذو قيمة للشركاء التجاريين ولخطة مواصلة تنمية علامة الريدز التجارية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر.

وتشير الدلائل إلى أن الصفقة قد يتم الاتفاق عليها بطريقة أو بأخرى، ولكن من الصعب للغاية تصور أن تكون على المدى الطويل.