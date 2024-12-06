نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما حكم زواج ذوي الهمم وإنجابهم ؟ الإفتاء تجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجابت دار الإفتاء المصرية عبر تساؤل قد ورد إليها عن ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني، وإنجابهم بعد ذلك؟

أجابت الدار عبر فتوى تحمل رقم “5547” قائلة: يجوز للمعاق ذهنيًّا أن يتزوج؛ فالزواج حق من حقوقه، فهو إنسان مُرَكَّبٌ فيه العاطفةُ والشهوةُ، ويحتاج إلى سَكَنٍ ونَفَقَة ورعاية وعناية، ولا يجوز له أن يباشر عقد الزواج بنفسه، بل وليُّ أمره هو من يُزوِّجه.

أما مسألة الإنجاب فيُرجَع في ذلك إلى أهل الاختصاص لتحديد ما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده من مصالح ومفاسد.