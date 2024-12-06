الرئيس السيسي: لن ندخر جهدا فى توجيه كافة أوجه الدعم للشركات الدنماركية بمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك العديد من الفرص التي توفرها الدولة المصرية في مناطق جاذبة للاستثمار كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مرحبا بالمستثمرين الدنماركيين في مصر قائلا: "ترحب مصر بالمستثمرين من الدنمارك للقيام بأي مشروعات في مجال الاهتمام المشترك بما يسهم بزيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصري الدنماركي، "نرحب بالبناء على التعاون القائم بين البلدين، والحكومة المصرية لم ولن تدخر جهد في توجيه كافة أوجه الدعم والمساندة للشركات الدنماركية المتواجدة في مصر، وأؤكد حرص مجتمع رجال الأعمال المصري على مواصلة العمل المشترك مع نظيرها الدنماركي لتعظيم المصالح المتبدلة والاستغلال الامثال لفرصة المتاحة".

واستكمل: "أتطلع أن نشهد مؤتمر ناجح ومثمر يحقق نتائج قابلة للتنفيذ وزيادة تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصري وتحقيق المصلحة للمشتركة للجانبين بما يعود للنفق على الشعبين العريقين".