إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 53 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة قنا، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.

وقد قدرت أعمال الغسل بـ 53 مليون جنيه تقريبا. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.