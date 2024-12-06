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أحمد جودة - القاهرة - بعد الزيادة..تعرف على أسعار باقات الانترنت الإرضي وأسعار كروت الشحن الفكة الجديدة.

أسعار باقات الانترنت الإرضي الجديدة، أسعار كروت الشحن الفكة الجديدة، باقات الانترنت الجديدة، أسعار كروت الشحن الجديدة، يبحث العديد من المواطنين خلال الوقت الحالي عن أسعار باقات الانترنت الإرضي الجديدة، وأسعار كروت الشحن الفكة، بعد أن تم الإعلان عن زيادة أسعارها اليوم الجمعة.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم الأسعار الجديدة لباقات الانترنت الإرضي وأسعار كروت الشحن الفكة.

أسعـار باقـات الانترنت الإرضي الجديدة بعـد زيـادة الأسعـار

أسعار باقات الانترنت الإرضي الجديدة

نوع الباقة للإنترنت الإرضي السعر الجديد باقة سوبر 140 جيجابايت. بـ 239.4 جنيه شهريًا. باقة سوبر 200 جيجابايت. بـ 330.6 جنيه شهريًا. باقة سوبر 250 جيجابايت. بـ410.4 جنيه شهريًا. باقة سوبر 400 جيجابايت. بـ649.8 جنيه شهريًا. باقة سوبر 600 جيجابايت. بـ850 جنيهًا شهريًا. باقة سوبر 1 تيرا بايت. بـ1550.4 جنيه شهريًا. باقة ميجا 250 جيجابايت. بـ604.2 جنيه شهريًا. باقة ميجا 600 جيجابايت. بـ1185.6 جنيه شهريًا. باقة ميجا 1 تيرا بايت. بـ1778.4 جنيه شهريا. باقة الترا 250 جيجابايت. بـ798 جنيهًا شهريًا. باقة الترا 600 جيجابايت. بـ1402.2 جنيه شهريًا. باقة ماكس 1 تيرا بايت. بـ2006.4 جنيه شهريًا.

أسعار كروت الشحن الفكة الجديدة بعد زيادة الأسعار

أسعار كروت الشحن الجديدة

بينما جاءت أسعار كروت الفكة الجديدة كالتالي:

• كارت فئة 10 جنيهات: أصبح بسعر 13 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 9.1 جنيه.

• كارت فئة 12.5 جنيه: أصبح بسعر 16.5 جنيه، ويمنح رصيدًا بقيمة 11.55 جنيه.

• كارت فئة 15 جنيهًا: أصبح بسعر 19.5 جنيه، ويمنح رصيدًا بقيمة 13.65 جنيه.

• كارت فئة 20 جنيهًا: أصبح بسعر 26 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 18.2 جنيه.

• كارت فئة 29 جنيهًا: أصبح بسعر 38 جنيهًا، ويمنح رصيدًا بقيمة 26.6 جنيه.

جدير بالذكر أنه لا توجد أي زيادة بأسعار كروت الشحن العادية، حيث إنه لم يتم زيادة أسعار كروت شحن المحمول، سواء من حيث القيمة المالية أو من حيث تكلفة الدقيقة، والزيادة مقتصرة فقط على كروت الشحن الفكة.