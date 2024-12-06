الحكومة وعدت بإنهاء أزمة الأدوية وأوفت.. الدولة وفرت 40 مليار جنيه خلال النصف الأول من هذا العام لإتاحة الأدوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية.

وفي وقت سابق أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحى وجود زيادة بنسبة 28% فى عدد المنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحى ليتجاوز إجمالى المنتفعين 70 مليون مواطن، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ منظومة التوسع الرأسى باستحداث 96 عيادة مسائية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة والحد من التكدس وبلغ التردد عليها خلال عام 3.9 مليون مواطن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: التوسع فى خدمة العيادات المتعاقدة من خلال التعاقد مع 15 عيادة خاصة، ليصبح إجمالى المنتفعين بالتأمين الصحى بنسبة تغطية تأمينية بلغت 69.7 % من إجمالى الشعب المصرى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: تم إدخال خدمات علاجية جديدة بواقع 40 قسم وخدمة جديدة بمستشفيات الهيئة ليبلغ إجمالى ما تم إضافته من خدمات وأقسام جديدة خلال خطة الهيئة إلى 120 قسما وخدمة جديدة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: تم التوسع فى الرعايات المركزة والمتوسطة (88 سرير رعاية مركزة جديد) بنسبة زيادة 11.8 % ليصبح إجمالى عدد الأسرة 803 أسرة رعاية مع زيادة 45% فى المخصص للدواء عن العام السابق ليصل لمبلغ 9 مليارات جنيه وإضافة 26 دواء جديدا ضمن تحديث قائمة الأدوية ليصل عدد الأدوية 860 دواء متداول بصيدليات الهيئة العامة للتأمين الصحى.