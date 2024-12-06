أرقام لا تفوتك من كأس العالم للأندية بعد قرعة نسخة 2025 بمشاركة الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - يُشارك في قرعة كأس العالم للأندية، 32 فريقًا من 6 أندية قارية بجانب بطل البلد المضيف، على أن يتم اختيار الفرق بين سنوات كل نسخة من كأس العالم، أي أنه يتم اختيار المشاركين في نسخة 2025 من الأبطال بين 2021-2024 بجانب التصنيف الجديد المتبع.

ويجري تقسيم الفرق الـ 32 المشاركون في كأس العالم للأندية على 8 مجموعات، كل مجموعة من أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

ويتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بداية من دور الـ 16، وصولًا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونقدم لكم أرقام لا تفوتك عن كأس العالم للأندية بقرعة نسخة 2025 كالتالي:

5 بطولات يتصدر بها ريال مدريد قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة

10 مليار يورو القيمة السوقية لكل الأندية المشاركة في نسخة 2025

4 ألقاب في رصيد جوارديولا كأكثر مدرب تتويجًا بالبطولة مع 3 فرق مختلفة

7 أهداف يتصدر بهم كريستيانو رونالدو قائمة هدافى مونديال الأندية تاريخيًا

10 عدد مرات مشاركة الأهلى في البطولة وثانى أكثر حضورا بعد أوكلاند سيتي

15 مباراة يتصدر بها حسين الشحات قائمة الأكثر مشاركة