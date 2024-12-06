ضبط 516 قضية مخدرات و215 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85792 حكم قضائي متنوع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (516) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (582) متهم ضُبط خلالها الآتي:



كمية من مخدر الحشيش وزنت (237.291 كيلو جرام).

كمية من بودرة الترامادول المخدر وزنت ( 100كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (43 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (33.960 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (22.660 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (6.990 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (6.630 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2.305 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1.743 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1.150كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (130 جرام).

عدد (14643) قرص مخدر.



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 215 قطعة سلاح نارى بحوزة 195 متهما.. وذلك على النحو التالي:

(1) رشاش مُتعدد.

(20) بندقية آلية.

(1) بندقية رصاص.

(30) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(157) فرد محلى.

(1671) طلقة مختلفة الأعيرة.

(36) خزينة متنوعة.

(261) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85792) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:

(369) حكم جناية.

(27615) حكم حبس جزئى.

(4528) حكم حبس مستأنف.

(42039) حكم غرامة.

(11241) مخالفة.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (14) متهما ارتكبوا (11) حادث متنوع.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (24) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (19) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (298) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المبلغ بسرقتها: إعادة عدد (4) دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25354) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (11) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.