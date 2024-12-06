أخبار مصرية

بعثة الزمالك على رحلة خاصة إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - سيرت مصر للطيران، اليوم الجمعة رحلة خاصة رقم MS3944/45 لنقل فريق كرة القدم بنادي الزمالك إلي مطار فيكتور أتاه بولاية أكوا إيبوم بدولة نيجيريا، لمواجهة فريق إنييمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأقلعت الرحلة بطائرة من طراز بوينج B737-800 صباح اليوم من مطار القاهرة، وقدمت مصرللطيران الناقل الوطني كافة خدماتها اللازمة لتيسير إجراءات سفر الفريق، حيث طلبت إدارة نادي الزمالك الوصول بالرحلة الخاصة إلي اقرب مطار لمكان إقامة المباراة لتوفير الجهد والوقت للاعبين.

 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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