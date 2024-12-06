ضبط قائد سيارة صدم أحد الأشخاص ما تسبب فى إصابته التي أودت بحياته بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوفاة عامل، مقيم بمحافظة القاهرة، بدائرة قسم شرطة المقطم متأثراً بإصابته إثر إصطدام سيارة نقل مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان). وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين عدم حمله رخصة قيادة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



