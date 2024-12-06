مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في القصر الملكي بالدنمارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الملكي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

ويجري الرئيس السيسى، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك التي بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي.

كما يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.