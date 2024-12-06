إكسترا نيوز تعرض تقريرا عن الانفتاح المصري على التعاون مع النرويج

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 10:35 صباحاً - عرضت قناة اكسترا نيوز تقريرا عن انفتاح مصر على التعاون مع دولة النرويج، والتي تتميز بتقدمها التكنولوجي في مختلف المجالات.

وأوضح التقرير، أن جهود مصر تتواص نحو المزيد من الاستثمارات الخارجية، بعد تطوير البنية التحتية وتحسين السياسات الضريبية والمالية، حيث تنفتح مصر مع دول العالم ومن بينها دولة النرويج.

وكشف التقرير عن أن النرويج تتميز بتقدمها التكنولوجي، وأن ملف العلاقات المصرية النرويجية، يتضمن العديد من الملفات أهمها التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام طاقات جديدة ومتجددة، فضلا عن إنتاج الهيدروجين الأخضر.