الرئيس السيسي يصل القلعة الأثرية بالدنمارك ويضع إكليل زهور على النصب التذكاري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 ديسمبر 2024 09:37 صباحاً - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى القلعة الأثرية في الدنمارك، واستعرض حرس الشرف، ويضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، وذلك خلال زيارة رسمية على مملكة الدنمارك بدأت أمس الخميس.

ويجري الرئيس السيسى، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك التى بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركى.