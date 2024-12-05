خالد مرتجي يتحدث عن قرعة الأهلي واقتراح فيفا بتعديل موعد مباراة إنتر ميامى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:43 مساءً - علّق المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، على قرعة بطولة كأس العالم للأندية بالتأكيد على أنها جيدة وبإمكان الأهلي التأهل لدور الـ16 للبطولة العالمية، لكن هذا لا يُقلل من حجم وقيمة الأندية المتواجدة في المجموعة الأولى التي يلعب فيها الأهلي وتضم معه، كلاً من: بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامى الأمريكى.

وتواجد خالد مرتجي في مراسم القرعة، حيث كان مُمثل الأهلي الوحيد في هذا الحدث العالمي.

وتابع مرتجي في تصريحات خاصة "مجموعة الأهلي ليست صعبة للغاية لكنها في الوقت نفسه ليست ضعيفة.. فالأندية المشاركة في البطولة من أفضل الفرق الموجودة في العالم".

وواصل: "سيكون من الفخر والشرف أن يخوض الأهلي مباراة افتتاح هذه البطولة العالمية أمام إنتر ميامي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي"، مُعلقاً: "العالم كله سيُردد اسم الأهلي خلال هذه المواجهة المرتقبة، وهذا أمر رائع ويزيد من شعبية وجماهيرية الأهلي في العالم كله".

وكشف أمين صندوق الأهلي النقاب عن حديث ودي دار بينه وبين ماتياس جرافستروم الأمين العام لـ"فيفا" بشأن إمكانية تعديل موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي، موضحاً أن ماتياس اقترح إقامة المباراة يوم السبت 14 يونيو 2025 الساعة 8 مساءً، بدلا من إقامتها ظهر الأحد 15 يونيو، موضحاً أن الأمر ما زال مجرد اقتراح.

وضرب الأهلي موعداً مع النجم الأسطوري ليونيل ميسي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي ببطولة كأس العالم للأندية، ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 15 يونيو المقبل بعد سحب القرعة منذ قليل بولاية ميامى الأمريكية، للنسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وتعتبر المباراة المرتقبة والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو المقبل، لقاء بين ثقافتين كرويتين مختلفتين، حيث يمثل الأهلي عراقة الكرة الأفريقية أمام فريق إنتر ميامي الذي يعكس تطور كرة القدم في أمريكا الشمالية، والذي يقوده الأسطورة ليونيل ميسي.

وستكون افتتاحية كأس العالم للأندية 2025 بين إنتر ميامي ضد الأهلي المصري، على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع يوم 15 يونيو 2025 ، وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

ويلعب الأهلي مع بالميراس في المباراة الثانية بدور المجموعات على أن يختتم مواجهاته في هذا الدور أمام بورتو.