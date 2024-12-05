نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحالة 5 مديرين وموظفين بمراكز شباب الجيزة للتحقيق بسبب الغياب (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الخميس، سلسلة جولاته التفقدية المفاجئة للمنشآت الرياضية، يرافقه أحمد شرف، مدير إدارة الاستراتيجية ومن العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

شملت الجولة أربع إدارات، وأسفرت عن قرارات صارمة بإحالة 5 مديرين وعدد من الموظفين في مراكز الشباب إلى الشؤون القانونية بسبب تغيبهم عن العمل دون أسباب قانونية.

حيث تم في إدارة الوراق، بمركز شباب جزيرة محمد، إحالة مدير المركز والموظفين إلى الشؤون القانونية بعد الكشف فتح المركز دون تواجد العاملين.

بينما بمركز شباب وراق العرب، تغيب اثنان من العاملين، وتم إحالتهم إلى الشؤون القانونية.

وفي إدارة إمبابة بمركز شباب أمبابة، تم إحالة مدير المركز وأحد الموظفين إلى الشؤون القانونية لعدم تواجدهم في مقر العمل، كما تم بمركز شباب المنيرة، إحالة مدير المركز إلى الشؤون القانونية بسبب غيابه عن العمل.

وكذلك في إدارة جنوب الجيزة، بمركز شباب جزيرة الدهب، تم إحالة مدير المركز وأحد الموظفين إلى الشؤون القانونية لتغيبهم عن العمل.

وآخيرا بإدارة العمرانية، في مركز شباب السلام، تم إحالة مدير المركز وأحد الموظفين إلى الشؤون القانونية بسبب عدم الالتزام بالتواجد في مقر العمل.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بهدف ضبط الأداء داخل مراكز الشباب، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأضاف الصبروط: "لن نتهاون مع أي تقصير يعيق تحقيق دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية."

وشدد على أهمية الجولات المفاجئة كوسيلة لضمان التزام العاملين وتوفير بيئة خدمية تليق بمنظومة الشباب والرياضة وأبنائنا من النشء والشباب.

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