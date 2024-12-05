بداية من يوم 15 يونيو حتى 13 يوليو.. تعرف على مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025 فى أمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - أجريت مساء اليوم الخميس قرعة مرحلة مجموعات كأس العالم للأندية 2025، في مدينة ميامي، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال صيف عام 2025.

وتقام النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية بداية من يوم 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام المقبل 2025.وجاء تقرعة مونديال الأندية 2025 كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي وسياتل الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيورز، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، ليون المكسيكي، الترجي التونسي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومنينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند، أولسان الكوري الجنوبي، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، يوفنتوس، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد، ريد بول سالزبورج، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

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موعد كأس العالم للأندية 2025

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات، وينتظر أن تلعب المباراة الافتتاحية بمشاركة فريق إنتر ميامى الذى يلعب بين صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي والذى سيتواجد بالمجموعة الأولى وفقا للائحة القرعة التي أعلنها الاتحاد الدولى في وقت سابق.الأندية المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025

يشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

إلى جانب هؤلاء، يشارك فى كأس العالم للأندية، أوراوا ريد دايموندز اليابانى، أولسان الكورى الجنوبى، تشيلسى ومانشستر سيتى الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، باريس سان جيرمان الفرنسى، إنترميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو وبنفيكا البرتغاليان، سالزبورج النمساوى، مونتيرى وكلوب ليون وباتشوكا من المكسيك، أوكلاند سيتى النيوزيلندى، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسى، بوتافوجو من البرازيل، ريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين، سياتل ساوندرز الأمريكى، وإنتر ميامى "البلد المضيف".نظام قرعة كأس العالم للأندية 2025

تنقسم كأس العالم للأندية 2025 إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، يتأهل أول فريقين منها إلى دور الـ16.

جاء توزيع الـ32 فريقًا، بواقع 4 مقاعد لقارة آسيا، و4 مقاعد لإفريقيا، و12 مقعدًا لأوروبا، و4 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى، ومقعد لأوقيانوسيا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، فضلًا عن مقعد لنادٍ ممثل للدولة المستضيفة.

تبدأ البطولة بـ8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق تلعب بنظام الدورى من مباراة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تقام مرحلة خروج المغلوب، من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.