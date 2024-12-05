الهلال فى صدام مع ريال مدريد بالمجموعة الثامنة فى بطولة كأس العالم للأندية 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بولاية ميامى الأمريكية، في النسخة الأولى للبطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، عن أندية المجموعة الثامنة وهي:

ريال مدريد، ريد بول سالزبورج، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

تنقل شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 حيث تتواجد ضمن مجموعة من القنوات الناقلة للقرعة مساء اليوم مع إجراء استوديو تحليلي وتغطية خاصة للقرعة، بالإضافة إلى أن هناك بعض القنوات الأخرى ستقوم بنقل الحدث العالمى مثل قنوات beIN Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، مع البث المباشر على قناة فيفا عبر يوتيوب.موعد كأس العالم للأندية 2025

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2025 فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025، حيث تقرر إقامتها كل أربع سنوات وفق النظام الجديد، على طريقة كأس العالم للمنتخبات، وينتظر أن تلعب المباراة الافتتاحية بمشاركة فريق إنتر ميامى الذى يلعب بين صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي والذى سيتواجد بالمجموعة الأولى وفقا للائحة القرعة التي أعلنها الاتحاد الدولى في وقت سابق.الأندية المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025

يشارك الأهلى ممثلًا عن قارة أفريقيا فى كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد المغربى، وبمشاركة ثنائى عربى آخر من آسيا هما الهلال السعودى والعين الإماراتى.

إلى جانب هؤلاء، يشارك فى كأس العالم للأندية، أوراوا ريد دايموندز اليابانى، أولسان الكورى الجنوبى، تشيلسى ومانشستر سيتى الإنجليزيين، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، باريس سان جيرمان الفرنسى، إنترميلان ويوفنتوس الإيطاليان، بورتو وبنفيكا البرتغاليان، سالزبورج النمساوى، مونتيرى وكلوب ليون وباتشوكا من المكسيك، أوكلاند سيتى النيوزيلندى، بالميراس، فلامنجو، فلومينينسى، بوتافوجو من البرازيل، ريفر بليت وبوكا جونيورز من الأرجنتين، سياتل ساوندرز الأمريكى، وإنتر ميامى "البلد المضيف".نظام قرعة كأس العالم للأندية 2025

تنقسم كأس العالم للأندية 2025 إلى 8 مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعة فرق، يتأهل أول فريقين منها إلى دور الـ16.

جاء توزيع الـ32 فريقًا، بواقع 4 مقاعد لقارة آسيا، و4 مقاعد لأفريقيا، و12 مقعدًا لأوروبا، و4 مقاعد لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى، ومقعد لأوقيانوسيا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، فضلًا عن مقعد لنادٍ ممثل للدولة المستضيفة.

تبدأ البطولة بـ8 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق تلعب بنظام الدورى من مباراة واحدة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16، ثم تقام مرحلة خروج المغلوب، من مباراة واحدة، حتى المباراة النهائية، ولا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.تصنيف الأهلى فى قرعة كأس العالم للأندية

يتواجد النادى الأهلى فى المستوى الثالث بحسب تصنيف الاتحاد الدولى مع كل من: الهلال السعودى، أولسان الكورى الجنوبى، الوداد المغربى، مونتيرى المكسيكى، كلوب ليون المكسيكى، بوكا جونيور الأرجنتينى، بوتافوجو البرازيلى.

قرعة كأس العالم للأندية 2025