«القاهرة الإخبارية»: الحذر سيد الموقف بعد دخول المسلحين لمدينة حماة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 08:29 مساءً - قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إن هناك مجموعة من الفصائل المسلحة تنتشر بمدينة حماه وتعمل على تمشيط المدينة بعدما انتهت من تمشيط جبل زين العابدين ومنطقة قمحانة ومطار حماه العسكري غرب المدينة، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الحذر داخل المدينة، إذ أن جميع السكان يلتزمون منازلهم.

وأضاف «هملو» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن هناك وحدات من الجيش العربي السوري التي غادرت المدينة اتجهت إلى مدينة حمص، موضحًا أن هناك أحاديث تدور حول الاشتباكات ومناوشات تجري في بلدة مدينة الرستن ومدينة تلبيسه الواقعا في مدينة حمص.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «لا تزال هناك اشتباكات ربما تكون أخف مما حدث في ريف حماه الشرقي لاسيما في منطقة السلمية، إذ أنها تعد من أكبر مدن محافظ حماه، فضلا عن أن منطقة الغاب لا زالت هتحت سيطرة الجيش العربي السوري».