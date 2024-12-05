نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير العراق بالقاهرة يؤكد أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ أهمية دور الإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول ونقل الحقائق بمهنية وموضوعية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير العراقي مع مجموعة من الإعلاميين العاملين في المحطات الإخبارية والإعلامية العراقية والمصرية؛ لتبادل الآراء ومناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك وبما يضمن طرح المعلومات والأخبار من مصادرها أمام الرأي العام.