أستاذ علاقات دولية لـ"إكسترا نيوز": مصر تسعى لتعميق العلاقات مع الشمال الأوروبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إنه في إطار الجمهورية الجديدة، تحاول مصر رسم سياساتها الخارجية وفقًا لمعطيات مرتبطة بتفاعلات النظام الدولي، ومعطيات مرتبطة بمحاولة التحرك في نطاقات جديدة على المستوى الدولي.

وأضاف الشيمي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المستهدف من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «كوبنهاجن» عاصمة الدنمارك، هو أن يكون هناك علاقة ممتدة مع منطقة الشمال الأوروبي، ومصر لديها علاقات متعددة ولكن ليست علاقات وطيدة على مستوى أعمق، كما ينبغي أن يكون لمصر كدولة إقليمية رائدة، ولهذا ينبغي أن يكون لها علاقات ممتدة ووطيدة مع عدد كبير من الأقاليم والقوى الإقليمية الموجودة في نطاقات مختلفة كالشمال الأوروبي.

وتابع: «تقتضي تفاعلات النظام الدولي وأزمات النظام الإقليمي، أن يكون هناك بالفعل تحركات عاجلة مستمرة، وتهدف إلى أن يكون هناك عمليات دعم للرؤية المصرية، ومصر لديها رؤية تحاول تأكيدها في الكثير من المحافل الدولية ومجالات العمل الدولي، ويرتبط أهمها بوجود تحركات عاجلة للمجتمع الدولي تجاه العديد من الأزمات على رأسها أزمة قطاع غزة والقضية الفلسطينية».