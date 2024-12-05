نادي قضاة مصر:لا صحة للشائعات المغرضة حول إضراب القضاة وتعليق العمل بالمحاكم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 06:33 مساءً - نفى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، بصورة قاطعة صحة الادعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية،والتي زعمت تهديد القضاة بالإضراب وتعليق العمل بالمحاكم.

وأكد نادي القضاة – في بيان له مساء اليوم – أن هذه الادعاءات ليس لها ظل من الحقيقة أو الواقع،مشددا على أنها تأتي في سياق الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة الفتن ونشر الأكاذيب وزعزعة الاستقرار.

ولفت إلى أن قضاة مصر يدركون حجم ما تواجهه الدولة المصرية ومؤسساتها من حرب شائعات تستهدف الوقيعة بين الشعب ومؤسساته، لافتا إلى أن القضاة يتصدون بكل حزم لتلك الحرب الخبيثة.