"القاهرة الإخبارية": الجيش السورى يعلن انسحابه من حماة حفاظا على أرواح المدنيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن وزارة الدفاع السورية أصدرت بيان عسكري، بأن القوات الحكومية السورية والجيش العربي السوري انسحب من مدينة حماة، حفاظًا على أرواح المدنيين بحسب البيان، ودخلت الفصائل المسلحة للمدينة بعد معارك استمرت أربع أيام، وكانت المعارك دامية.

وأضاف هملو، خلال مراسلته للإعلامية نهى درويش، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش السوري دفع بكل تعزيزاته إلى المدينة، وذلك تحت غطاء ودعم مباشر من القوات الروسية المتواجدة في سوريا، في سلاح الطيران أو الصواريخ، ودخلت البوارج الحربية الروسية حتى يوم أمس على خط المعركة.

وتابع: «استهدفت البوارج خطوط إمداد وجبهات الفصائل المسلحة في شمال مدينة حماة، ويعد اليوم منذ أسبوع هو الأكثر تطورا في مجريات الأحداث في سوريا، ويوم الخميس الماضي دخلت المجموعات المسلحة إلى مدينة حماة، ويوم الإثنين الماضي دخلت تلك الفصائل إلى محافظة إدلب، وتحاصر الفصائل مدينة حماة منذ يوم الثلاثاء من الجهتين الشمالية والغربية، ولكن دخولهم كان من الطرف الشرقي بعد الالتفاف على جبل زين العابدين».

