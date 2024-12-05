وزير الداخلية يستقبل المندوب العام للأمن الوطنى بجمهورية الكاميرون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية ، امارتن مبارجا نجويلى - المندوب العام للأمن الوطنى بجمهورية الكاميرون ، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك ، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى ، وخاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية ، وتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة ، وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية بدولة الكاميرون فى مختلف المجالات التدريبية.

ومن جانبه أعرب السيد/ محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المندوب العام للأمن الوطنى بجمهورية الكاميرون للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة الكاميرون فى ضوء علاقات الصداقة التاريخية التى تربط البلدين مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.