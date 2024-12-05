أخبار مصرية

سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين غدًا الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين غدًا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات اللازمة لانعقاد سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة غدًا الجمعة والذي تم افتتاحه الاسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حيث اطلع محافظ الجيزة علي جهود هيئة النظافة والتجميل وحي إمبابة في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية والتي سوف تستقبل المواطنين غدًا الجمعة. 

ووجه المحافظ بتقديم كافه سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافه العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه نظرًا لأهميته في اتاحه السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء امبابه والمنيرة الغربية والوراق. 

وتدعو محافظة الجيزة  المواطنين بزيارة السوق غدًا الجمعة للحصول علي كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة  في اطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

IMG-20241204-WA0009
IMG-20241204-WA0009
IMG-20241205-WA0021
IMG-20241205-WA0021
IMG-20241205-WA0019
IMG-20241205-WA0019
IMG-20241204-WA0008
IMG-20241204-WA0008
IMG-20241205-WA0018
IMG-20241205-WA0018
IMG-20241205-WA0020
IMG-20241205-WA0020
IMG-20241205-WA0016
IMG-20241205-WA0016
IMG-20241205-WA0017
IMG-20241205-WA0017
IMG-20241205-WA0015
IMG-20241205-WA0015
IMG-20241205-WA0014
IMG-20241205-WA0014
IMG-20241205-WA0012
IMG-20241205-WA0012
IMG-20241205-WA0013
IMG-20241205-WA0013
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا