نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين غدًا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات اللازمة لانعقاد سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة غدًا الجمعة والذي تم افتتاحه الاسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حيث اطلع محافظ الجيزة علي جهود هيئة النظافة والتجميل وحي إمبابة في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية والتي سوف تستقبل المواطنين غدًا الجمعة.

ووجه المحافظ بتقديم كافه سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافه العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه نظرًا لأهميته في اتاحه السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء امبابه والمنيرة الغربية والوراق.

وتدعو محافظة الجيزة المواطنين بزيارة السوق غدًا الجمعة للحصول علي كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة في اطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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