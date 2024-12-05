عاجل - ساعة جمال عبد الناصر للبيع في مزاد وسعرها يصل لـ60 ألف دولار

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دار سوثبى للمزادات طرح ساعة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى مزاد الساعات، الذى ينطلق غدا والساعة Rolex 'President' من الذهب الأصفر، وهى ساعة Day-Date 1803 من عام 1963، كانت مملوكة للرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، الزعيم الذى شكلت رؤيته وإرثه بعمق مصر فى القرن العشرين والعالم العربى وقد امتلكها وارتداها الرئيس المصرى الراحل حوالى عام 1963، أما السعر التقديرى للساعة فيتراوح بين 30 ألف و60 ألف دولار أمريكي.

وسيعرض مزاد الساعات الهامة في دار سوثبي هذه الساعة الاستثنائية ذات الأهمية التاريخية التي لا مثيل لها، والتي أهداها لناصر صديقه القديم وخليفته المستقبلي أنور السادات.

وتم طرح ساعة رولكس داي ديت - التي أُطلق عليها اسم "رولكس بريزيدنت" - في عام 1956، وكانت أول ساعة تعرض اليوم والتاريخ بالكامل على الميناء، وسرعان ما أصبحت رمزًا للقوة والهيبة بين زعماء العالم.

ساعة جمال عبد الناصر للبيع في مزاد وسعرها يصل لـ60 ألف دولار

وقد ارتدى ناصر هذه الهدية الثمينة، المنقوش عليها باللغة العربية "السيد أنور السادات 26-9-1963"، خلال لحظات حاسمة من رئاسته، من حرب الأيام الستة إلى الجهود الدبلوماسية لتوحيد العالم العربي.

وبعد وفاته في عام 1970، ظلت الساعة إرثًا عائليًا عزيزًا، تناقلته الأجيال وباعتبارها الممتلكات الشخصية الوحيدة لناصر خارج مجموعات المتاحف، تجسد ساعة رولكس هذه القيادة والصداقة والإرث، مما يوفر لهواة الجمع فرصة نادرة لامتلاك قطعة من التاريخ.

ساعة جمال عبد الناصر للبيع في مزاد وسعرها يصل لـ60 ألف دولار

هذه الساعة هي واحدة فقط من بين العديد من الساعات العتيقة والحديثة والمستقلة الاستثنائية المعروضة في مزاد الساعات الهامة المباشر الذي تنظمه دار سوثبي في مدينة نيويورك في 6 ديسمبر في الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.