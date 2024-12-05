الرئيس السيسي يبدأ جولة أوروبية تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:34 مساءً - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إلى مدينة "كوبنهاجن"، عاصمة مملكة الدنمارك، فى مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا مملكة النرويج وجمهورية أيرلندا، وذلك فى إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيجرى خلال زيارة الدولة إلى مملكة الدنمارك لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركى، كما سيشارك فى عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التى تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المتنوعة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى مدينة "أوسلو" عاصمة مملكة النرويج فى زيارة رسمية، حيث سيعقد سيادته لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجى، كما سيجرى لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة فى مصر، وسوف يشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما أوضح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الرئيس سيتوجه إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا فى ختام جولته الأوروبية، حيث سيجرى لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.