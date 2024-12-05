نيس يعلن موقف المصابين ويثير الغموض حول محمد عبد المنعم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:34 مساءً - أعلن نادى نيس الفرنسي موقف لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام لوهافر التى تجمعهما بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 14 من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

فاز فريق أولمبيك ليون ضد نيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي شهدت مشاركة محمد عبدالمنعم لاعب منتخب مصر مع نيس طوال الـ90 دقيقة، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024-25.

نشر الموقع الرسمي لنادى نيس موقف المصابين ولم يشير إلى شئ يخص المصرى محمد عبد المنعم الذى نُقل إلى مستشفى أمس الأربعاء.

محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم

قال النادى فى بيانه أن دانتي خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى يوم الثلاثاء بعد الصدمة التي تعرض لها في نهاية المباراة ضد ستراسبورج. وقد سار هذا التدخل بشكل جيد. يبدأ كابتن الصالة الرياضية مرحلة النقاهة.

ويعاني يوسف نداييشيمي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال آخر مبارياته مع بوروندي، مما اضطره إلى الرحيل عن شركائه في بداية المباراة أمام رينجرز. وسيغيب لعدة أسابيع.

ويعاني ملفين بارد من مرض السفاقة الناتج عن الصدمة التي تعرض لها عند سقوطه على لوحة إعلانية خلال المباراة الأوروبية الأخيرة.

⁠يواصل جوناثان كلاوس فترة النقاهة بعد الإصابة التي تعرض لها مع الفريق الفرنسي خلال الرالي الأخير. من جانبه، شعر علي عبدي بانزعاج جديد في عضلات الفخذ الخلفية بعد إصابته في التشكيلة.

وعانى محمد علي تشو، الذي خرج في الشوط الأول من المباراة ضد ليون، من آلام في أوتار الركبة. ويواصل بروتوكول العلاج الخاص به.

يعاني فيكتور أوراكبو من ألم العانة وسيخضع لعملية جراحية يوم الجمعة، يواصل تيريم موفي بروتوكول تعافيه بعد إجراء عملية الرباط الصليبي، ومورجان سانسون في مرحلة إعادة التأهيل، أنطوان ميندي في بروتوكول العلاج.

تراجع فريق نيس للمركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعدما تجمد رصيده عند 20 نقطة من 13 مباراة، بعدما فاز في 5 وخسر 3 وتعادل فى 5 مواجهات،