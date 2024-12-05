جامعة القاهرة تحقق قفزات كبيرة في تصنيف التايمز العربي لعام 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - البروفيسور محمد سامي عبد الصادق: الجامعة صعدت من المركز الـ 28 العام الماضي إلى المركز الـ 8 عام 2024 بين الجامعات العربية.

رئيس الجامعة: أهنئ أسرة جامعة القاهرة على هذا الإنجاز الجديد الذي يعد ضمن سلسلة إنجازات الجامعة. أحدثها المركز الـ 39 عالميا في تصنيف موضوع التايمز الذي يحتل المرتبة الجامعات المصرية والأفريقية الرائدة.

البروفيسور محمود السيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث: النتائج التي حققتها الجامعة تعكس التزامها بالتطوير المستمر في المجالات البحثية والنشر الدولي والالتزام بالمعايير العالمية

واصلت جامعة القاهرة نجاحاتها في التصنيف الدولي بحصولها على المركز الثامن في تصنيف التايمز العربي بقيادة جميع الجامعات المصرية. في تصنيف 2024، كما احتلت المرتبة 8 على المستوى العربي. هذا يمثل تحسناً من المركز 28 في تصنيف 2023 والمركز 33 في عام 2022.

صرح البروفيسور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة أن هذا الإنجاز يضيف إلى الإنجازات الأخيرة للجامعة. أشار إلى أن الجامعة احتلت مؤخرا المرتبة 39 عالميا من بين 749 جامعة من 92 دولة ومنطقة في تصنيف موضوع التايمز (تصنيف العلوم متعددة التخصصات) الذي صدر في نوفمبر الماضي. هذا التصنيف الأول من نوعه يقيس مساهمات الجامعات والتزامها بهذا النوع من العلوم. في هذا التصنيف الجامعة احتلت المرتبة الأولى في مصر وأفريقيا

أضاف البروفيسور محمد سامي عبدالصادق أن جامعة القاهرة بمكانتها المرموقة وقيادتها الأكاديمية تحتل بطبيعة الحال مقدمة الجامعات المصرية والعربية. وتقدم بالتهنئة لمجتمع جامعة القاهرة بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والعاملين والطلاب على هذا الإنجاز.

من جانبه أكد البروفيسور محمود السيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والأبحاث أن الإنجازات العالمية لجامعة القاهرة تتوج جهودها المتواصلة لتطوير منظومة البحث بالجامعة ورفع جودة البحث ونشرها على الصعيد الدولي. وأضاف أن هذا الإنجاز في تصنيف التايمز العربية يعكس تفاني الجامعة لمواصلة عمليات التطوير الأكاديمي والبحثي، مما يعزز دورها كقوة رائدة في البحث والخدمات على الساحتين الإقليمية والدولية.