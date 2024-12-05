المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:33 مساءً - أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن أسبقية الحصول على كراسة الشروط لن تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد المعلن بمشروع سكن لكل المصريين 5، ولكن هناك أولويات أخرى لتخصيص الوحدات السكنية.

كما أكد كذلك أنه لم يتم السماح لأي من المكاتب أو الأفراد على تخصيص وحدات سكنية للمواطنين ضمن الإعلان الجديد "سكن لكل المصريين 5" مقابل مبالغ مالية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأن أسبقية الحصول على كراسة الشروط تمنح الأولوية للمواطن في الحصول على وحدة سكنية، وكذلك وجود وسطاء للتخصيص، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، مؤكداً أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية تشمل الفئات التالية: المتزوج الذي يعول، الأرملة أو الأرمل الذي يعول، المطلقة أو المطلق الذي يعول، المتزوج الذي لا يعول، وأخيرًا الأعزب، بما في ذلك الأرامل والمطلقين غير المعولين، على أن تكون الأولوية للأسرة الأقل عدداً في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

كما أكد على أن تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع يكون من خلال القرعة الإلكترونية فقط لمن تنطبق عليهم الشروط، حيث يقوم المتقدم بدفع قيمة مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، والتي يمكنه سدادها من خلال جميع مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بالمحافظات والمدن محل الطرح، ثم يتم تسجيل بيانات الحجز ورفع "الاستمارة والإقرار" المرفقين بكراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024، على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضاف أنه سوف يتم فرز المتقدمين ثم إبلاغهم بموقفهم، ثم فتح باب التظلمات لقبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية خلال فترة الإعلان، ولم يقوموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز، لتسجيل وفرز طلباتهم وذلك قبل انتهاء فترة التظلمات.

على أن يتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

وسوف يتم إعطاء الأولوية بالإعلانات التالية للحاجزين بهذا الإعلان والمستردين لمبلغ جدية الحجز في المواعيد المقررة نتيجة عدم انطباق شروط الفرز المبدئي أو كونهم خارج الأولوية وفقًا لترتيب الأولويات، وذلك شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم جدية الحجز في الإعلان السابق.