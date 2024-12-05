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عاجل - السيدة انتصار السيسي: تحية تقدير واعتزاز فى اليوم العالمى للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه

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أحمد جودة - القاهرة - توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescent  الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" بمناسبة اليوم العالمى للتطوع: "أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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