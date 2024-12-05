نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيدة انتصار السيسي: تحية تقدير واعتزاز فى اليوم العالمى للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، تحية تقدير واعتزاز في اليوم العالمي للتطوع لكل من يساهم في خدمة مجتمعه، وخاصة متطوعي الهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescent الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا للعطاء والإنسانية.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" بمناسبة اليوم العالمى للتطوع: "أنتم رمز التضامن وقوة البناء، ودوركم لا يُقدّر بثمن في تعزيز الأمل والعمل من أجل مستقبل أفضل".