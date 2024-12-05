محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى نوفمبر بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:36 مساءً - تصدر الدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الأنجليزي.

تألق محمد صلاح بشكل لافت مع ليفربول خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث فاز في 3 مباريات وساهم بـ 5 أهداف ما بين 4 أهداف وتمريرة حاسمة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي 8 لاعبين، وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي كالتالي:

وتضم القائمة 8 لاعبين، وهم:

محمد صلاح - ليفربول

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

مارتن أوديجارد – أرسنال

بوكايو ساكا – أرسنال

يوان ويسا – برينتفورد

ريان جرافنبرخ – ليفربول

بيدرو بورو – برايتون

ماتيوس كونيا - وولفرماهبتون