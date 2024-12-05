وزارة العمل : البدء في تنظيم دورات تدريبية للشباب والفتيات بوحدة التدريب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفي ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وتنفذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران والسيد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر إنطلقت تدريبات الشباب والشابات على مهن يتطلبها سوق العمل وذلك بالعربة المتنقلة فى القرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر أنه فى ضوء توجيهات الوزير و توجيهات الإدارة المركزية التدريب المهني بديوان عام وزارة العمل إستقبلت العربة المتنقلة بمنطقة عمل القرنة الفتيات الراغبات فى تعلم حرفة التفصيل و الخياطة بعد عمل المقابلات الشخصية لهن حيث بدأت الدورة التدريبية ولمدة ١٥٠ ساعة تدريبية .

وكما أوضح مدير المديرية أنه منذ إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان ومديرية العمل بالأقصر حريصة على تقديم أفضل وأسرع الخدمات للجمهور ومنها الخدمات التدريبية وأنها وضعت خطة مستهدفة لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المجانية على يد أكفاء من المدربين مع المتابعة لإزالة أى معوقات تعوق سير عمليات التدريب والتأهيل لسوق العمل.