وزارة العمل : قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة بجنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء بالاشتراك مع مديريه الشئون الصحيه بجنوب سيناء قافلة طبيه لتقديم الرعاية الصحية لعمال شركة طابا للمقاولات مشروع 60 منزل بدوي بقرية الجبيل التابعة لمدينه طور سيناء وبلغ عدد العمالة المستفيدين من القافلة 50 عامل.

ومن جانبها أوضحت وفاء نجاح ، مدير المديرية، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، والسيد اللواء الدكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة.

وأضافت مدير المديرية أنه شارك من إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية علي ابراهيم حامد ، ومحمد عبد الخالق باحث بإدارة العمالة.