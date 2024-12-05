نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مواعيد ساعات الذروة في القطار الكهربائي الخفيف LRT بعد تحديثات جدولة الرحلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، تعديل مواعيد الرحلات وتوحيد اتجاه القطارات من محطة عدلي منصور نحو العاصمة الإدارية، وذلك في إطار تحسين الخدمة وتقليل أوقات الانتظار، مع مراعاة توفير تجربة مريحة للركاب. وتشمل التعديلات الجديدة تحديد ساعات الذروة، وتوضيح آلية سير القطارات في أيام الأسبوع، بما يضمن تيسير التنقل لمستخدمي القطارات في الاتجاهات المختلفة.

ساعات الذروة

وتم تحديد ساعات الذروة للقطار الكهربائي الخفيف LRT من الأحد إلى الخميس، حيث يشهد القطار كثافة ركاب عالية، مما يتطلب زيادة تكرار الرحلات لتسهيل التنقل. أوقات الذروة هي:

من الساعة 6:30 صباحًا حتى 10:00 صباحًا

ومن الساعة 2:00 ظهرًا حتى 5:00 مساءً

وخلال هذه الفترات، سيصل القطار كل 8 دقائق، مما يضمن سرعة وراحة أكبر للركاب. خارج هذه الأوقات، وخاصة في أيام الجمعة والسبت، سيعمل القطار بمعدل وصول كل 15 دقيقة.

مواعيد القطار اليومي

أول قطار من محطة عدلي منصور ينطلق نحو محطة مدينة الفنون والثقافة في الساعة 6:00 صباحًا.

أول قطار من محطة الفنون والثقافة يتجه إلى عدلي منصور في الساعة 6:05 صباحًا.

آخر قطار من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة يغادر في الساعة 21:30 مساءً.

آخر قطار من محطة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور ينطلق في الساعة 22:05 مساءً.

التعديلات الأخرى

كما تم تعديل قواعد ركوب القطار، حيث يُسمح فقط لركاب اتجاه مدينة العاشر من رمضان بالركوب من محطة مدينة بدر، بينما يتم توحيد سير القطارات في الاتجاه من محطة عدلي منصور نحو العاصمة الإدارية.

وبعد الساعة 5 مساءً، سيزيد وقت الانتظار ليصل إلى 30 دقيقة بين القطارات.

وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل التنقل اليومي للمواطنين مع تقليل أوقات الانتظار، وضمان انتظام سير الرحلات بما يتناسب مع احتياجات الركاب.