نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يترأس إجتماعات مجالس إدارات الإعلانات والتسويق ويوجه بتعظيم العوائد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إجتماعات مجالس إدارات الإعلانات والتسويق بالمحافظة، وذلك لمتابعة الأعمال وبحث وسائل التطوير المقترحة لزيادة عوائدهما فى إطار خطط تنمية موارد المحافظة.

وخلال الإجتماع ناقش المحافظ مع مجلس إدارة الإعلانات موقف الشركات المتعاقدة مع المحافظة بشأن الإعلانات بالطرق والمحاور والميادين موجها بضرورة المتابعة الدورية للتعاقدات مع الشركات وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات معهم لتشجيع الإستثمار والتشارك مع القطاع الخاص من جهة وزيادة موارد المحافظة من جهة أخرى مع مراعاة المظهر الحضارى وبما لا يخل بالوجهة البصرية للمحافظة.

وفى ذات الإطار شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة على إعلانات المقار التجارية والإدارية وبحث موقف كافة المقار بنطاق كل منهم ومراجعة عدد من الميادين التى تم تطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص للتأكد من إلتزامهم بالمعايير والمواصفات المحددة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون حال المخالفة.

وبشأن مجلس إدارة التسويق كلف المحافظ مدير إدارة التسويق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بشئون الإستثمار ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث كافة الفرص الإستثمارية بكل قطاع وسبل تنميتها وتسويقها، مؤكدا على ضرورة توفير صيغة موحدة لعرض المواقع والخدمات التسويقية والإعلانية والعقود المبرمة مع الجهات المقدمة للطلبات.

كما ناقش المحافظ مع الحضور عدد من الطلبات الإعلانية والتسويقية المقدمة من قبل الشركات والمستثمرين بنطاق المحافظة موجها بسرعة بحثها والبت فيها.

حضر الإجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام والمستشار مكرم المستشار القانونى للمحافظة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ومحمد عيد مدير ادارة الإعلانات ومحمد جمال مدير ادارة التسويق ومديرى الإدارات المعنية.

IMG-20241205-WA0010

IMG-20241205-WA0009

IMG-20241205-WA0006

IMG-20241205-WA0008