نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي بمنطقة حلوان بالقاهرة وهو أحد الوحدات التابعة للوزارة.



وأشار الوزير " محمد صلاح" في البداية إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو الاطمئنان ومتابعة الخدمات الطبية والعلاجية التي يوفرها المركز الطبي للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي وأسرهم، وكذلك كافة المترددين على المركز الطبي من خارج الوزارة، مشددًا على ضرورة تقديم رعاية صحية متكاملة لهم ضمن خدمة مهنية متميزة ومتطورة وآمنة في متناول الجميع مع مراعاة أعلى معايير الجودة.



عقب ذلك قام الدكتور علاء الديب رئيس مجلس إدارة المركز الطبي التخصصي بإجراء عرض تقديمي، أشار خلاله إلى أن المركز مكون من عدد (7) أدوار وبقوة استيعابية (250) سرير ويضم أقسام داخلية تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية في تخصصات (الباطنة العامة، الأطفال، المخ، الأعصاب، الرمد، الجراحة العامة، جراحة العظام، النساء و التوليد، جراحة المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر، جراحة المسالك البولية، جراحة الأطفال، الأسنان و جراحة الوجه، جراحة الأنف والأذن والحنجرة) بالإضافة إلى أقسام خاصة تشمل ( الأطفال المبتسرين، العمليات، وحدة القسطرة والقلب، العناية الفائقة للقلب CCU، الرعاية الحرجة ICU، أمراض الحساسية والمناعة، قياسات حركية الجهاز الهضمي)، كما يوجد عيادات خارجية لجميع التخصصات الطبية، مضيفًا أن المركز يقوم بإجراء تحاليل (سكر تراكمي، سكر عشوائي، دهون ثلاثية، اعتلال كلوي) للعاملين بالإنتاج الحربي في إطار مبادرة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، كما يتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية ( الرئة والقولون والبروستاتا).



كما إطلع الوزير " محمد صلاح" على خطة تطوير المركز ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم (30) ماكينة، ومن المستهدف إضافة (8) ماكينات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة ليصبح المركز يضم أكبر وحدات للغسيل الكلوي بواقع (38) وحدة.



كما أطلع الوزير على خطة تأهيل وتدريب العاملين بالمركز طبيًا وإداريًا والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للشباب و النهوض وتطوير الخدمة الطية بالمركز، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن المركز الطبي يعد منشأة طية متميزة يجب الحفاظ عليها و على المستوى الطبي الذي وصلت إليه بجهد كافة القائمين عليها وذلك لمواصلة تقديم الخدمات الطبية وتأدية الرسالة المنوط بها على أكمل وجه تجاه كافة المترددين عليه.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس / إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس / محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة.